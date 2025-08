Cruel! Homem é assassinado a tiros dentro de bar em Brejetuba

Um homem foi assassinado a tiros dentro de um bar em Brejetuba, na noite do último domingo (3). De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha contou que o autor do crime entrou no estabelecimento, disparou contra a vítima e fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, no entanto, o homem já estava sem vida.