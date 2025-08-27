Damares Alves anuncia que está com câncer; veja como ela pretende encarar a doença

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) anunciou, nesta quarta-feira (27), que recebeu o diagnóstico de câncer.

“Venho aqui contar para vocês que, há cerca de um mês, recebi diagnóstico de câncer na mama. E essa não é uma notícia fácil para ninguém, mas decidi encarar de frente”, escreveu a parlamentar por meio do seu perfil oficial no Instagram.

Apesar da notícia, Damares Alves afirmou que seguirá normalmente com suas atividades no Senado Federal. Segundo ela, a fé e o apoio da família, dos médicos e da equipe parlamentar têm sido fundamentais neste momento. A senadora destacou que já passou por cirurgia para retirada do tumor e que iniciará, na próxima semana, o tratamento com radioterapia.

“Destaco também que Deus me deu, aqui em Brasília, os melhores médicos do mundo e como vocês repararam não parei de trabalhar. Fiz a cirurgia para retirada do tumor numa quinta-feira(31/7), na segunda (4/8) já estava trabalhando, presidindo uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Estou bem”, ressaltou.

Em sua fala, Damares Alves ressaltou a importância do diagnóstico precoce e incentivou as mulheres a realizarem exames preventivos.

“Estou passando muito bem por todo este processo pois tive diagnóstico precoce. Assim, quero incentivar todas as mulheres a se cuidarem. Façam o autoexame, busquem fazer a mamografia. Descobrir a doença ainda no começo é fundamental para evitar complicações”, afirmou a senadora.

Damares ainda lembrou que recentemente foi aprovado o projeto de lei que reduz para 30 anos a idade mínima para realização de mamografia pelo SUS. Ela também reforçou que qualquer alteração percebida no autoexame deve ser motivo para procurar atendimento médico imediato.