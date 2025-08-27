Damares Alves anuncia que está com câncer; veja como ela pretende encarar a doença
Em sua fala, Damares Alves ressaltou a importância do diagnóstico precoce e incentivou as mulheres a realizarem exames preventivos.
A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) anunciou, nesta quarta-feira (27), que recebeu o diagnóstico de câncer.
“Venho aqui contar para vocês que, há cerca de um mês, recebi diagnóstico de câncer na mama. E essa não é uma notícia fácil para ninguém, mas decidi encarar de frente”, escreveu a parlamentar por meio do seu perfil oficial no Instagram.
Leia também: Governo lança TV 3.0 e televisões terão mudanças escalonadas; entenda o projeto
Apesar da notícia, Damares Alves afirmou que seguirá normalmente com suas atividades no Senado Federal. Segundo ela, a fé e o apoio da família, dos médicos e da equipe parlamentar têm sido fundamentais neste momento. A senadora destacou que já passou por cirurgia para retirada do tumor e que iniciará, na próxima semana, o tratamento com radioterapia.
“Destaco também que Deus me deu, aqui em Brasília, os melhores médicos do mundo e como vocês repararam não parei de trabalhar. Fiz a cirurgia para retirada do tumor numa quinta-feira(31/7), na segunda (4/8) já estava trabalhando, presidindo uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Estou bem”, ressaltou.
Em sua fala, Damares Alves ressaltou a importância do diagnóstico precoce e incentivou as mulheres a realizarem exames preventivos.
“Estou passando muito bem por todo este processo pois tive diagnóstico precoce. Assim, quero incentivar todas as mulheres a se cuidarem. Façam o autoexame, busquem fazer a mamografia. Descobrir a doença ainda no começo é fundamental para evitar complicações”, afirmou a senadora.
Damares ainda lembrou que recentemente foi aprovado o projeto de lei que reduz para 30 anos a idade mínima para realização de mamografia pelo SUS. Ela também reforçou que qualquer alteração percebida no autoexame deve ser motivo para procurar atendimento médico imediato.
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui