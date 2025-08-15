De vítima de acidente a campeã de triatlo em Guarapari

Resiliência e superação. Essas duas características definem bem quem é advogada Karina Vaillant Farias. Isso porque ela foi vítima grave acidente causado por um motorista embriagado. Assim, Karina enfrentou meses de internação, mais de doze cirurgias e um longo processo de reabilitação para recuperar os movimentos.

O acidente e a batalha pela recuperação

Enquanto corria, em 18 de dezembro de 2022, Karina foi atropelada por um motorista embriagado, perto do trevo que dá acesso à BR-101. Dessa forma, devido à gravidade do acidente, Vaillant teve severas sequelas, como infecção óssea e fraturas complexas.

Leia também: Dona Carmen: conheça a mulher que fez Piúma se tornar a ‘Cidade das Conchas’

Assim, ela necessitou utilizar fixadores externos por meses e passou por tratamentos inovadores. “Meu maior medo era ficar debilitada, dependente de medicamentos para o resto da vida”, relembra.

Consequentemente, para se recuperar, a advogada mantinha o corpo ativo com fisioterapia e musculação.

Estreia com vitória no triatlo

No dia 3 de agosto, na Praia da Bacutia, em Guarapari, Karina estreou no triatlo competindo na distância Standard (olímpica), que inclui 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida.

Karina conquistou o 1º lugar na categoria de 25 a 29 anos, 1º lugar geral PCD e 14º lugar geral feminino. “Foi como reiniciar de onde havia parado”, comemora.

Isso porque, de acordo com a atleta, antes do acidente, ela já se preparava para migrar da corrida para o triatlo, modalidade que exige alto preparo físico e mental.

Novos desafios pela frente

Karina já tem um próximo desafio marcado: a Maratona de Vitória, nos dias 30 e 31 de agosto. Dessa forma, ela participará do desafio especial, correndo 5 km no sábado e 21 km no domingo. “Quero que minha história inspire outras pessoas que enfrentam dificuldades. É possível voltar por cima”, afirma.

Além das competições, Karina também organiza eventos esportivos que unem prática física e solidariedade, como a corrida “10 Milhas Superação” que incentiva a doação de sangue.