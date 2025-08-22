Dois homens são detidos em operação da Polícia Militar em Atílio Vivácqua

Dois homens foram detidos, na última quinta-feira (21), durante uma ação da Polícia Militar no bairro Vila Reis, em Atílio Vivácqua.

De acordo com a PM, a operação tinha como objetivo cumprir um mandado de prisão contra o suspeito, que foi localizado e abordado pela equipe de Força Tática, com apoio da RO e do Serviço Reservado da 15ª Companhia Independente.

No momento da ocorrência, o tio do suspeito, passou a desacatar os militares e se recusou a apresentar a documentação dos pássaros silvestres que mantinha em gaiolas. No local foram apreendidos quatro coleiros, um trinca-ferro e um tiziu.

Diante da situação, os dois homens foram conduzidos à 7ª Regional da Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim, junto com o material apreendido, para as medidas cabíveis.