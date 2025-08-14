Segurança

Duas pessoas são presas após denúncia em Mimoso do Sul; entenda

Durante a revista, foram encontrados dinheiro, entorpecentes, balança de precisão, celulares, um revólver e uma câmera de vigilância.

Foto: Divulgação PMES

A Polícia Militar prendeu dois homens nesta quinta-feira (14) durante ação da Força Tática no bairro Pinicão, em Mimoso do Sul. A equipe foi acionada pela Polícia Civil após denúncia de disparos de arma de fogo.

No local, os policiais abordaram homens já conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a revista, foram encontrados dinheiro, entorpecentes, balança de precisão, celulares, um revólver com munições e uma câmera de vigilância.

Todo o material, junto com os detidos, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim para os procedimentos cabíveis.

