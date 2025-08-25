Oportunidades

Empresa de Cachoeiro abre vaga para Recepcionista; saiba como se candidatar

Experiência prévia em atendimento será considerada um diferencial.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

agersa atendimentos
Foto: Divulgação/PMCI

Uma empresa de Cachoeiro de Itapemirim está com seleção aberta para o cargo de Recepcionista/Auxiliar Operacional. O nome da empresa será repassado aos interessados pelo telefone informado.

O candidato deve ter ensino médio completo, ser comunicativo, proativo e pontual. Também é necessário ter conhecimento básico em Word e Excel, experiência com atendimento via WhatsApp, organização de agenda e planilhas. Além de noções básicas de Instagram. Experiência prévia em atendimento será considerada um diferencial.

Leia também: Mais de 150 vagas de emprego disponíveis no Sine Cachoeiro nesta segunda; confira

Entre as atividades do cargo estão recepcionar pacientes, servir café, organizar contratos e pedidos de reposição de estoque, registrar procedimentos realizados, filmar procedimentos e manter a organização geral do consultório.

O salário oferecido é o mínimo, com benefícios adicionais como vale-transporte, bônus por metas batidas (R$300) e por assiduidade (R$200). Sábados trabalhados rendem R$80 extra.

O horário de trabalho é de segunda-feira, das 13h às 19h30; terça a quinta, das 9h30 às 19h30; sexta-feira, das 9h30 às 17h30; e sábados alternados, com pagamento extra.

Os interessados devem enviar currículo informando o cargo “Recepcionista” para o WhatsApp 28 98806-0369.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimOportunidades

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por