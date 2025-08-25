Empresa de Cachoeiro abre vaga para Recepcionista; saiba como se candidatar

Uma empresa de Cachoeiro de Itapemirim está com seleção aberta para o cargo de Recepcionista/Auxiliar Operacional. O nome da empresa será repassado aos interessados pelo telefone informado.

O candidato deve ter ensino médio completo, ser comunicativo, proativo e pontual. Também é necessário ter conhecimento básico em Word e Excel, experiência com atendimento via WhatsApp, organização de agenda e planilhas. Além de noções básicas de Instagram. Experiência prévia em atendimento será considerada um diferencial.

Entre as atividades do cargo estão recepcionar pacientes, servir café, organizar contratos e pedidos de reposição de estoque, registrar procedimentos realizados, filmar procedimentos e manter a organização geral do consultório.

O salário oferecido é o mínimo, com benefícios adicionais como vale-transporte, bônus por metas batidas (R$300) e por assiduidade (R$200). Sábados trabalhados rendem R$80 extra.

O horário de trabalho é de segunda-feira, das 13h às 19h30; terça a quinta, das 9h30 às 19h30; sexta-feira, das 9h30 às 17h30; e sábados alternados, com pagamento extra.

Os interessados devem enviar currículo informando o cargo “Recepcionista” para o WhatsApp 28 98806-0369.