Empresário é condenado por tentativa de homicídio contra motoboy em Vila Velha

Foram reconhecidas as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público condenou o empresário que esfaqueou um motoboy durante uma entrega no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha, a 11 anos e quatro meses de prisão em regime fechado por tentativa de homicídio. O julgamento ocorreu na última terça-feira (5), no Fórum Criminal de Vila Velha.

Durante a sessão, o Ministério Público sustentou a acusação com base em provas contundentes que levaram à condenação do réu por homicídio qualificado tentado. O juri reconheceu as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Relembre o caso

O crime ocorreu na noite de 24 de março de 2020, no bairro Itaparica, em Vila Velha. A chuva atrasou a entrega de um pedido feito a uma pizzaria, e o entregador, designado para a tarefa, só chegou ao edifício residencial por volta das 23h.

Ao tentar concluir o serviço, ele foi impedido de acessar as áreas internas do prédio, conforme as regras do condomínio. O empresário, morador do prédio, desceu até a área externa e iniciou uma discussão com o trabalhador. Durante o desentendimento, o empresário sacou um canivete e desferiu diversos golpes contra o entregador, além de agredi-lo fisicamente.

Apesar dos ferimentos graves, a vítima conseguiu fugir e buscar ajuda, o que foi fundamental para sua sobrevivência. A pronta atuação da Polícia e do Ministério Público contribuiu para a elucidação do caso e a responsabilização do agressor.

Com a condenação, o Ministério Público do Espírito Santo reafirma seu compromisso com a defesa da vida, a responsabilização penal por crimes violentos e a proteção dos trabalhadores capixabas no exercício de suas funções.

