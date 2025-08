Enceeja 2025: saiba como se preparar para a prova deste domingo (3) em todo o Brasil

As provas do Encceja 2025 serão aplicadas neste domingo (3) em todo o país. O exame é voltado a jovens e adultos que buscam a certificação do ensino fundamental ou médio.

Ao todo, mais de 744 mil pessoas estão inscritas. Desse total, cerca de 114 mil farão a prova para o ensino fundamental. Os outros 630 mil concorrem à certificação do ensino médio.

A aplicação ocorrerá em dois turnos, seguindo o horário de Brasília. Pela manhã, os portões abrem às 8h e fecham às 8h45. A prova começa às 9h e termina às 13h. No turno da tarde, a entrada será liberada às 14h30, com fechamento dos portões às 15h15. As provas começam às 15h30 e seguem até 20h30.

Os participantes responderão a quatro provas objetivas. Quem busca a certificação do ensino médio também precisará produzir uma redação dissertativa-argumentativa.

Aqui vai algumas dicas

1. Revise os conteúdos com foco

Priorize as áreas em que você tem mais dificuldade. Foque em temas como:

Interpretação de texto (Português)

Operações básicas e problemas (Matemática)

Meio ambiente, saúde e cidadania (Ciências)

Atualidades e cidadania (História e Geografia)

Redação: estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão

2. Treine a redação

A redação é decisiva para o ensino médio. Treine com temas atuais e use uma estrutura clara:

Introdução com apresentação do tema

Dois parágrafos de argumentação

Conclusão com proposta de intervenção

3. Durma bem na véspera

Evite revisar conteúdo até tarde no sábado. Uma boa noite de sono ajuda na concentração e no raciocínio lógico.

4. Separe o que precisa levar

Na véspera, já deixe separado:

Documento oficial com foto (RG, CNH, etc.)

Caneta preta de corpo transparente

Cartão de Confirmação de Inscrição (recomendado)

Lanche leve e água (frascos transparentes, sem rótulo)

5. Chegue cedo

Respeite o horário de Brasília:

Manhã: portões abrem às 8h e fecham às 8h45

portões abrem às 8h e fecham às 8h45 Tarde: portões abrem às 14h30 e fecham às 15h15

6. Desligue o celular

Eletrônicos devem estar desligados e guardados no envelope porta-objetos. O descumprimento pode eliminar o candidato.

7. Cuide da alimentação

No dia da prova, evite alimentos pesados. Prefira algo leve no café da manhã e no almoço para evitar mal-estar.

8. Mantenha a calma

Se encontrar uma questão difícil, respire, pule para a próxima e retorne depois. Tempo bem administrado é essencial.