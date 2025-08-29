Enfermeira é agredida ao tentar conter paciente em hospital particular no ES

Uma enfermeira foi agredida enquanto trabalhava na ala pediátrica de um hospital particular em Alto Lage, Cariacica, nesta sexta-feira (29).

Segundo relatos, o suspeito invadiu o local alegando estar sendo perseguido. O hospital informou que o homem aparentava estar em surto e que a enfermeira foi agredida ao tentar contê-lo.

“O hospital lamenta o ocorrido e informa que está prestando todo o apoio físico e emocional à vítima, que foi imediatamente atendida e passa bem. A polícia foi acionada, chegou rapidamente ao local e conduziu o agressor à delegacia”, afirmou o hospital.

O homem foi contido e encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde assinou um Termo Circunstanciado (TC) por dano ao patrimônio e foi liberado em seguida, comprometendo-se a comparecer em juízo.