Entenda a briga na família de Raul Gil que levou neta do apresentador a se manifestar

Um novo episódio envolvendo a família do apresentador Raul Gil ganhou repercussão após sua neta, Raquel Gil, publicar um vídeo nas redes sociais, na última semana, denunciando uma ordem extrajudicial que recebeu junto à mãe, Nanci Gil.

Segundo Raquel, a ordem foi enviada pelo tio, Raul Gil Júnior, conhecido como Raulzinho, e proíbe ambas de comentarem publicamente qualquer assunto ligado à família. De acordo com a jovem, a medida as impede até mesmo de falar sobre suas próprias histórias de vida, sob risco de ação indenizatória.

Leia também: Paolla Oliveira revela por qual parte de ‘Vale Tudo’ recebeu mais comentários

“A gente recebeu uma ordem extrajudicial vinda do meu tio, ou seja, do meu próprio sangue, que a gente não pode falar nada sobre a família na qual a gente nasceu, cresceu, da qual a gente supostamente faz parte. Não pode falar mais nada da nossa vida, que foi gravada, registrada não só pela imprensa, e por todos que testemunharam nossos desafios e conquistas”, disse.

No vídeo publicado, Raquel ainda pediu ao público que pare de questioná-la sobre o avô, o tio ou a avó, como forma de evitar possíveis processos. “Não podemos mudar nossa família, nosso DNA, nosso sobrenome, nossos parentes próximos”, afirmou.

A jovem também explicou que decidiu se posicionar para poupar a mãe, que já havia exposto o conflito no passado. “Como minha mãe já tomou muito a frente, eu resolvi ser quem fala, agora, dessa vez.”

Conflito antigo entre irmãos

As tensões familiares não são recentes. A principal desavença gira em torno de Nanci Gil e o irmão Raul Gil Júnior. Segundo Nanci, o afastamento começou há cerca de 10 ou 12 anos, quando ela passou a ser excluída das decisões e aparições relacionadas ao pai.

Em suas redes sociais, ela relatou um episódio em que havia sido chamada por Raul Gil para participar de um especial sobre pais e filhos no programa de Ronnie Von. No entanto, ao chegar para a gravação, descobriu que Raulzinho havia ido em seu lugar, sem qualquer aviso prévio. O conflito com o irmão também teria impedido Nanci de participar da homenagem ao pai no Domingão com Huck.

Nanci Gil afirmou que a postura do irmão é motivada por interesses financeiros e machismo. “Meu pai virou uma empresa para o meu irmão, e eu sou tipo uma ‘sócia’. Pra quê? Vamos ficar com o dinheiro só para um”, desabafou.

Ela também criticou o ambiente familiar, alegando que seu perfil profissional e independente não é aceito. “Esse tipo de mulher não interessa para o mundo machista, que quer você escrava”, declarou. Nanci disse ainda que não pode manter uma imagem pública positiva enquanto enfrenta, em casa, uma realidade que considera contraditória.

Até a publicação desta matéria, Raul Gil Júnior não havia se pronunciado sobre as acusações feitas pela irmã e pela sobrinha.

Estadão Conteúdo