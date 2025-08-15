Entenda por que a BR-101 em Anchieta vai funcionar no sistema de "pare e siga"

A partir da noite da última quinta-feira (14), o trânsito na BR-101, em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, funcionará no sistema “pare e siga”.

Segundo a Ecovias 101, concessionária responsável pela rodovia, a medida é necessária para sinalizar e reparar um buraco na pista. Ainda não há previsão para o fim da intervenção.

Leia também: Após frio, Brasil se prepara para terceiro veranico do ano com calor de até 40°C

Equipes estiveram no local durante a noite para orientar os motoristas. Os reparos começaram na manhã desta sexta-feira (15), quando também será investigada a causa do problema. A concessionária informou que o tráfego será normalizado o mais rápido possível.