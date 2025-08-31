Farmácias de plantão em Cachoeiro: confira quais unidades funcionam neste domingo

Seis farmácias estarão de plantão neste domingo (31) em Cachoeiro de Itapemirim, garantindo o atendimento à população durante todo o dia. A escala foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária.

Conforme a normativa municipal, as farmácias localizadas no Centro e em Guandu devem funcionar das 7h às 22h. Já nos demais bairros, o horário é das 7h às 19h, podendo ser estendido até as 22h de forma facultativa.

Confira os estabelecimentos escalados: