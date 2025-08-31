Cidades

Farmácias de plantão em Cachoeiro: confira quais unidades funcionam neste domingo

A escala foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária.

Foto: MJ_Prototype/iStockphoto›

Seis farmácias estarão de plantão neste domingo (31) em Cachoeiro de Itapemirim, garantindo o atendimento à população durante todo o dia. A escala foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária.

Conforme a normativa municipal, as farmácias localizadas no Centro e em Guandu devem funcionar das 7h às 22h. Já nos demais bairros, o horário é das 7h às 19h, podendo ser estendido até as 22h de forma facultativa.

Confira os estabelecimentos escalados:

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

