Oportunidades

Fast food contrata atendente em Cachoeiro; saiba como se candidatar

A vaga exige ensino médio completo, experiência em restaurantes, lanchonetes ou fast food, e disponibilidade de horário, tanto diurno quanto noturno.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Emprego
Foto: Divulgação/Agência Brasil

A rede de fast food Bobs, em Cachoeiro, está contratando atendente. A função oferece salário de R$ 1.590,00 por mês, regime CLT, e trabalho presencial.

O profissional atuará em áreas pré-determinadas, incluindo sessões de chapa, batata e sorvete, além de atender ao público, verificar o estoque e informar a necessidade de compras. Também será responsável pela limpeza e organização do local de trabalho.

A vaga exige ensino médio completo, experiência em restaurantes, lanchonetes ou fast food, e disponibilidade de horário, tanto diurno quanto noturno.

Entre os benefícios estão vale-alimentação, plano de saúde, plano odontológico, vale-transporte e condução da empresa no retorno do horário noturno.

Interessados podem enviar o currículo para [email protected] ou entrar em contato pelo telefone 028999660098.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimOportunidades

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por