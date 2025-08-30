Fast food contrata atendente em Cachoeiro; saiba como se candidatar

A rede de fast food Bobs, em Cachoeiro, está contratando atendente. A função oferece salário de R$ 1.590,00 por mês, regime CLT, e trabalho presencial.

O profissional atuará em áreas pré-determinadas, incluindo sessões de chapa, batata e sorvete, além de atender ao público, verificar o estoque e informar a necessidade de compras. Também será responsável pela limpeza e organização do local de trabalho.

A vaga exige ensino médio completo, experiência em restaurantes, lanchonetes ou fast food, e disponibilidade de horário, tanto diurno quanto noturno.

Entre os benefícios estão vale-alimentação, plano de saúde, plano odontológico, vale-transporte e condução da empresa no retorno do horário noturno.

Interessados podem enviar o currículo para [email protected] ou entrar em contato pelo telefone 028999660098.