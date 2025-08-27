Segurança

Fatalidade! Homem morre atingido por árvore de eucalipto em Cachoeiro

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a vítima, que ficou presa debaixo do tronco

Foto: Polícia Civil/ES

Um homem, de 45 anos, morreu após ser atingido por uma árvore de eucalipto na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, na última terça-feira (26).

De acordo com informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a vítima, que ficou presa debaixo do tronco. No entanto, o homem não resistiu e morreu.

Segundo pessoas que estavam no local, a vítima saiu dizendo que iria buscar água. Como demorou a retornar, amigos iniciaram buscas pela região. Momentos depois, ele foi encontrado desacordado.

O AQUINOTÍCIAS entrou em contato com a Polícia Científica e a Polícia Militar, mas, até o momento, não obteve retorno. Mais informações em instantes.

