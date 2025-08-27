Fatalidade! Homem morre atingido por árvore de eucalipto em Cachoeiro

Um homem, de 45 anos, morreu após ser atingido por uma árvore de eucalipto na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, na última terça-feira (26).

De acordo com informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a vítima, que ficou presa debaixo do tronco. No entanto, o homem não resistiu e morreu.

Segundo pessoas que estavam no local, a vítima saiu dizendo que iria buscar água. Como demorou a retornar, amigos iniciaram buscas pela região. Momentos depois, ele foi encontrado desacordado.

O AQUINOTÍCIAS entrou em contato com a Polícia Científica e a Polícia Militar, mas, até o momento, não obteve retorno. Mais informações em instantes.