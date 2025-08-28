Faustão recebe alta hospitalar depois de novos transplantes

Fausto Silva, o Faustão, recebeu alta de internação no Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira (28). Ele esteve hospitalizado desde maio, quando tratou de uma infecção bacteriana aguda com sepse, e passou por dois transplantes no início de agosto.

Segundo o comunicado do Hospital enviado ao Estadão, o ex-apresentador seguirá com o tratamento em casa, após a alta. Depois do transplante de rim e fígado, ele foi encaminhado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde ficou até o dia 13 de agosto.

“O paciente se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados. Seguirá plano de cuidado em casa, com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular”, completa o comunicado.

Entenda o caso

O ex-apresentador da Globo passou por um primeiro transplante no coração em 2023, seguido de um no rim, em fevereiro de 2024.

Em maio deste ano, ele foi internado no Einstein Hospital Israelita para o tratamento de uma infecção bacteriana aguda com sepse. Três meses depois, em 6 e 7 de agosto, Faustão passou por um retransplante de rim e um transplante de fígado.

Após uma rápida recuperação, ele foi extubado no dia 9 e esteve internado na UTI atéo dia 13.

À época de sua saída da Unidade de Tratamento Intensivo, a jornalista Luciana Cardoso, mulher de Faustão, se pronunciou pela primeira vez sobre a internação, atualizando o estado de saúde do apresentador.

“Tudo indo bem. Obrigada, Deus”, escreveu Luciana em uma postagem nos stories do Instagram. A jornalista também agradeceu aos seguidores pelas mensagens que recebeu.

Faustão passou por diversas cirurgias nos últimos anos. Confira:

– Transplante de coração (27 de agosto de 2023);

– Transplante de rim (26 de fevereiro de 2024);

– Transplante de fígado (6 de agosto de 2025);

– Retransplante de rim (7 de agosto de 2025).