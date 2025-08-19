FECAP em Brejetuba abre inscrições para empreendedores; confira o edital

A Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) divulgou edital para selecionar empreendedores interessados em participar da próxima edição da FECAP – Feira de Negócios Capixaba – Festival do Maior Café do Mundo – Edição Brejetuba, que será realizada nos dias 26, 27 e 28 de setembro, no centro de eventos do município.

O edital tem a finalidade de selecionar Empreendedores interessados, com suas respectivas produções, em ocupar espaço de divulgação e comercialização de produtos relacionados a agroindústria, agricultura familiar, artesanato individual, economia solidária, MEI/ME/EPP – cervejarias artesanais, MEI/ME/EPP – segmentos diversos.

A quantidade de vagas disponíveis poderá variar conforme a planta do evento, e ainda de acordo com a quantidade de espaços disponíveis para aquisição, além da disposição dos tamanhos dos estandes, a ser divulgada posteriormente na lista provisória e em definitivo dos selecionados, por ordem de classificação.

As datas de publicação e divulgação do edital, prazo final para recebimento dos formulários de inscrição, apresentação da documentação exigida, divulgação da lista provisória, prazo para encaminhamento, análise de recurso, divulgação da lista definitiva e dias de realização do evento, podem ser acessadas clicando AQUI.