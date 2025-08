Foragido por tráfico é capturado em Mimoso do Sul

Um homem com mandado de prisão definitivo por tráfico de drogas foi preso nesta quinta-feira (31), no bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul. A ação foi realizada por militares da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar, após informações repassadas pelo setor de inteligência.

Segundo a PM, o suspeito foi localizado na rua Crispim Braga, em frente a uma creche, sem oferecer resistência. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. Os militares conduziram o homem até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi apresentado à autoridade policial.