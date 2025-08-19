Há vagas! Supermercado em Cachoeiro está contratando; saiba como se candidatar

O Supermercado Frigolima está com vagas abertas para diferentes setores da empresa. As oportunidades são para atuação em funções operacionais e técnicas, com benefícios variados e possibilidade de crescimento profissional.

As vagas são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, repositor de frios, operador de caixa e hortifruti. Para essas funções, não é necessário ter experiência.

Leia também: Não fique parado! Sine Cachoeiro oferece diversas vagas de emprego nesta terça

Todos os contratados terão acesso a uma série de benefícios, como assistência médica e odontológica, seguro de vida, convênios com farmácias, desconto em graduação, atendimento psicológico e nutricional, além de voucher para recém-nascido. Algumas vagas oferecem adicionais, como insalubridade e premiação por assiduidade.

Interessados devem enviar currículo para o número: (28) 99906-3148.