Há vagas! Supermercado em Cachoeiro está contratando; saiba como se candidatar

Interessados devem enviar currículo para o número: (28) 99906-3148.

Carteira de trabalho - vagas de emprego no Sine de Anchieta
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Supermercado Frigolima está com vagas abertas para diferentes setores da empresa. As oportunidades são para atuação em funções operacionais e técnicas, com benefícios variados e possibilidade de crescimento profissional.

As vagas são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, repositor de frios, operador de caixa e hortifruti. Para essas funções, não é necessário ter experiência.

Todos os contratados terão acesso a uma série de benefícios, como assistência médica e odontológica, seguro de vida, convênios com farmácias, desconto em graduação, atendimento psicológico e nutricional, além de voucher para recém-nascido. Algumas vagas oferecem adicionais, como insalubridade e premiação por assiduidade.

Interessados devem enviar currículo para o número: (28) 99906-3148.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

