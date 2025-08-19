Segurança

Homem é preso em Iúna após furtar bicicleta e tentar invadir residência

O suspeito e o receptador foram conduzidos à Delegacia de Venda Nova do Imigrante.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Acidente em Cachoeiro / moto apreendida em Brejetuba
Foto: Divulgação/ PMES

Um homem de 36 anos foi preso na noite da última segunda-feira (18) em Iúna após furtar uma bicicleta e tentar invadir uma residência no bairro Guanabara.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi flagrado por uma policial enquanto tentava entrar em uma residência. A militar conseguiu deter o homem até a chegada da guarnição.

Leia também: Polícia Federal cumpre mandados contra esquema de moeda falsa em São Mateus

Durante a abordagem, o suspeito confessou ter furtado uma bicicleta na noite anterior. Ele relatou que vendeu o veículo por R$ 200 e usou o dinheiro para comprar drogas.

A equipe policial foi até a casa do comprador, que afirmou ter adquirido a bicicleta sem saber da procedência ilícita. O veículo foi recuperado e entregue ao proprietário, que já havia iniciado buscas por conta própria e divulgado o desaparecimento em grupos de mensagens.

O suspeito e o receptador foram conduzidos à Delegacia de Venda Nova do Imigrante.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

IúnaPolícia MilitarSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por