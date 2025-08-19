Homem é preso em Iúna após furtar bicicleta e tentar invadir residência

Um homem de 36 anos foi preso na noite da última segunda-feira (18) em Iúna após furtar uma bicicleta e tentar invadir uma residência no bairro Guanabara.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi flagrado por uma policial enquanto tentava entrar em uma residência. A militar conseguiu deter o homem até a chegada da guarnição.

Durante a abordagem, o suspeito confessou ter furtado uma bicicleta na noite anterior. Ele relatou que vendeu o veículo por R$ 200 e usou o dinheiro para comprar drogas.

A equipe policial foi até a casa do comprador, que afirmou ter adquirido a bicicleta sem saber da procedência ilícita. O veículo foi recuperado e entregue ao proprietário, que já havia iniciado buscas por conta própria e divulgado o desaparecimento em grupos de mensagens.

O suspeito e o receptador foram conduzidos à Delegacia de Venda Nova do Imigrante.