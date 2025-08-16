Hytalo Santos e Euro planejavam fugir, diz delegado que prendeu casal

O delegado Fernando David, titular da 3.ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes contra a Fé Pública (DIG), afirmou que o influencer Hytalo Santos e o seu marido, Israel Nata Vicente – conhecido como Euro -, planejavam fugir do País e que ambos já sabiam da possibilidade de os mandados de prisão serem expedidos.

O casal foi preso nesta sexta-feira, 15, em uma casa em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. Eles são acusados pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho de crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil a partir de conteúdos produzidos nas redes sociais. Os mandados foram expedidos pela 2,ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba.

Leia também: Hytalo Santos é preso após denúncias de exploração de menores

“Há, sim, a suspeita de que eles estavam tentando se evadir. Sabiam já que seria expedido um mandado de prisão (…) expedido na madrugada de ontem”, afirmou David (veja o vídeo acima). Ainda segundo o delegado, eles estavam em São Paulo desde quinta, 14, e a cidade poderia servir de rota para a fuga.

A defesa do influencer e de Euro alega inocência e contradiz a versão da polícia. Conforme o advogado Felipe Cassimiro, os investigados estavam em São Paulo há cerca de um mês por motivos profissionais.

“Hytalo Santos sempre se colocou à disposição das autoridades. Eles são inocentes. Eu não queria usar a palavra perseguição, mas são pessoas que estão sofrendo bastante. As acusações não procedem”, disse Cassimiro.

Eles foram capturados em uma residência de alto padrão, onde estavam hospedadas oito pessoas – todas maiores de idade. Para realizar a prisão, o serviço de inteligência da polícia monitorou o veículo usado pelo casal – um Land Rover – que ficou estacionado na frente da mansão em Carapicuíba.

O casal não resistiu à abordagem. Oito celulares foram apreendidos – quatro com Hytalo e outros quatro com Israel. Os aparelhos serão periciados. “Chegamos mais ou menos às oito da manhã. A gente não precisou arrombar a porta. Eles cooperaram e estavam dormindo na hora da abordagem”, disse o delegado.

Os dois realizaram exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e, neste sábado, passarão por audiência de custódia em Carapicuíba. Depois, se a prisão for confirmada, serão encaminhados para um Centro de Detenção Provisória (CDP) na cidade.

A expectativa é de que sejam transferidos para João Pessoa, na Paraíba.

O caso ganhou repercussão nacional após denúncias do youtuber Felca sobre episódios de adultização de crianças e adolescentes. Hytalo foi banido da rede social Instagram e o marido, Euro, também teve a conta desativada após tentar defender o influencer.

Estadão Conteúdo