Idoso morre em grave acidente em Irupi

A Polícia Científica informou que o corpo foi removido e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a um capotamento. Ao chegar ao local, os agentes constataram que a vítima já estava sem vida e acionaram a perícia.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui