Influenciador Maumau é preso; entenda o motivo
Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, Maumau foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
O influenciador digital Mauricio Martins Junior, mais conhecido como Maumau ZK, foi preso nesta quinta-feira (7).
A detenção ocorreu em Arujá, na Região Metropolitana de São Paulo, através da Operação Desfortuna, conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que investiga a promoção irregular de jogos de azar online, incluindo o polêmico “Jogo do Tigrinho”.
Leia também: Influenciador famoso é preso suspeito de ligação com o PCC
Prisão em flagrante e arma com numeração raspada
Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, Maumau foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Durante o cumprimento do mandado, os agentes encontraram na residência do influenciador um revólver calibre .38 com a numeração raspada.
A arma foi apreendida e o influenciador encaminhado para uma unidade policial, onde prestou depoimento. O influenciador ainda não se pronunciou oficialmente.
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui