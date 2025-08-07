Variedades

Influenciador Maumau é preso; entenda o motivo

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, Maumau foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Flavio Cirilo Flavio Cirilo

Foto: Reprodução | redes sociais

O influenciador digital Mauricio Martins Junior, mais conhecido como Maumau ZK, foi preso nesta quinta-feira (7).

A detenção ocorreu em Arujá, na Região Metropolitana de São Paulo, através da Operação Desfortuna, conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que investiga a promoção irregular de jogos de azar online, incluindo o polêmico “Jogo do Tigrinho”.

Leia também: Influenciador famoso é preso suspeito de ligação com o PCC

Prisão em flagrante e arma com numeração raspada

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, Maumau foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Durante o cumprimento do mandado, os agentes encontraram na residência do influenciador um revólver calibre .38 com a numeração raspada.

A arma foi apreendida e o influenciador encaminhado para uma unidade policial, onde prestou depoimento. O influenciador ainda não se pronunciou oficialmente.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Flavio Cirilo
Flavio Cirilo

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

[email protected]

Assuntos:

Variedades

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por