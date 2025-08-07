Instagram lança ferramenta de repost no feed: saiba como usar

O Instagram lançou, nesta quarta-feira (6), uma nova funcionalidade que promete mudar a forma como os usuários interagem com conteúdos na plataforma: a possibilidade de repostar publicações e Reels diretamente no feed. O recurso dispensa o uso de aplicativos de terceiros e torna o compartilhamento de conteúdos mais prático, transparente e integrado à rede social.

A novidade já está sendo liberada gradualmente para contas no Brasil e em outros países. Com o novo botão “Repostar no Feed”, localizado no menu de compartilhamento de cada publicação, o usuário pode republicar o conteúdo de outra conta mantendo a identificação do autor original. A postagem republicada aparece com uma etiqueta de “Repost” e é exibida em uma nova aba dentro do perfil do usuário.

A medida segue uma tendência já adotada por outras redes, como o X (antigo Twitter) e o TikTok, e posiciona o Instagram na disputa por ferramentas mais intuitivas de engajamento. A ideia é facilitar a circulação de conteúdos relevantes, memes, campanhas ou mensagens institucionais, fortalecendo o uso colaborativo da plataforma.

Como funciona a ferramenta de repost no Instagram

Para utilizar a nova funcionalidade, basta acessar uma publicação ou um Reels público, tocar no ícone entre os ícones de comentário e de compartilhamento (o avião de papel) e escolher a opção “Repostar no Feed”. O usuário ainda pode adicionar um comentário pessoal ou legenda antes de confirmar o repost. Após a publicação, o conteúdo aparece em uma aba exclusiva chamada “Reposts”, acessível no perfil.

Segundo o Instagram, os reposts respeitam as configurações de privacidade: apenas conteúdos públicos podem ser republicados. Usuários também poderão desativar a função de repost de seus próprios conteúdos, caso não desejem que suas postagens sejam compartilhadas por outros.

Lista: 5 passos para usar o novo recurso de repost no Instagram