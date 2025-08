Jornalista é internada para tratar infecção grave no rosto

Casos de celulite facial também já afetaram outras personalidades públicas. A atriz americana Ashley Judd , por exemplo, sofreu com a infecção e precisou de internação. A visibilidade desses casos ajuda a alertar o público sobre a seriedade da condição. Assim como no caso de Perroni, a informação pode salvar vidas .

Apesar de não muito divulgada, a celulite facial não é uma condição rara. Pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, especialmente aquelas com sistema imunológico enfraquecido . Diabéticos, idosos e pacientes com doenças crônicas estão entre os grupos mais suscetíveis. A conscientização sobre os sintomas e riscos é essencial para garantir um diagnóstico precoce.

O quadro da jornalista exigiu tratamento hospitalar imediato com antibióticos intravenosos. Segundo informações da equipe médica, Adriana Perroni responde bem ao tratamento , mas segue em observação no hospital. A jornalista ainda não tem previsão de alta, mas apresenta melhora clínica .

A jornalista Adriana Perroni , da Record TV , foi internada nesta semana após ser diagnosticada com celulite facial , uma infecção bacteriana grave e potencialmente perigosa . A condição acomete o tecido subcutâneo do rosto e pode evoluir rapidamente.

