Juntos: história de amor e terror assombra os cinemas; veja onde assistir

Chegou aos cinemas o filme Juntos. A trama acompanha um casal disfuncional e codependente cuja união é posta à prova quando uma força estranha e sobrenatural toma conta de seu relacionamento.

Nesse sentido, Tim (Dave Franco) e Millie (Alison Brie) cuja relação conturbada e já abalada é levada ao limite após se mudarem para uma cidade isolada no interior dos Estados Unidos.

Leia também: ‘Minha Vida com a Família Walter’: segunda temporada estreia na Netflix

Assim, o que se apresenta como a oportunidade perfeita para recomeçar e fortalecer os laços, logo se transforma num pesadelo quando parece que a floresta dessa pequena cidade esconde segredos nefastos. Uma força sombria começa a corromper a relação, os corpos e as mentes do casal, colocando-os num caminho de auto destruição iminente.

Com a tensão no ar já cortante e acalorada, o encontro com essa escuridão os afasta do que conheciam e imaginavam. Tim e Millie descobrirão que, (se) e para permanecerem juntos, vão precisar enfrentar um horror muito maior do que uma simples separação.

Programação completa – Cine Unimed

TODOS OS FILMES R$ 10

Sala 1

Como Treinar o Seu Dragão (2D)

Sábado e domingo – 14h15 (DUBLADO)

Lilo & Stitch (2D)

Todos os dias – 16h45 (DUBLADO)

Anônimo 2 (2D)

Todos os dias – 19h (DUBLADO)

Quarteto Fantático: Primeiros Passos (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO)

Sala 2

Smurfs (2D)

Sábado e domingo – 14h45 (DUBLADO)

Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda! (2D)

Todos os dias – 16h45 (DUBLADO)

Interestelar (2D)

Todos os dias – 19h (LEGENDADO)

Sala 3

Os Caras Malvados 2 (2D)

Sábado e domingo – 14h15 (DUBLADO)

Os Caras Malvados 2 (3D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO)

Corra Que a Polícia Vem AÍ (2D)

Todos os dias – 18h45 (DUBLADO)

A Hora do Mal (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO)

Sala 4

Jurassic Word: Recomeço (2D)

Sábado e domingo – 15h30 (DUBLADO)

Juntos (2D)

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO)

Superman (2D)

Todos os dias – 20h15 (DUBLADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

TODOS OS FILMES R$ 10

Sala 1

Jurassic World: Recomeço (2D)

Sábado e domingo – 15h15 (DUBLADO)

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (2D)

Todos os dias – 18h (DUBLADO)

A Hora do mal (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO)

Sala 2

Como Treinar O Seu Dragão (2D)

Sábado e domingo – 14h (DUBLADO)

Os Caras Malvados 2 (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO)

Corra Que a Polícia Vem Aí (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO)

Superman (2D)

Todos os dias – 20h15 (DUBLADO)

Sala 3

Lilo & Stitch (2D)

Sábado e domingo – 14h (DUBLADO)

Juntos (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO)

Os Roses: Até que A Morte Os Separe (2D)