Loja de decoração abre vagas em Cachoeiro de Itapemirim

A Casaverso, loja especializada em decoração, está com inscrições abertas para novas oportunidades de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim. A empresa oferece salário de comércio no valor de R$ 1.847,00, com bonificação mensal.

Entre os benefícios estão vale-transporte, plano de saúde e plano odontológico. Os interessados devem levar o currículo diretamente à loja, localizada na Rua Siqueira Lima, nº 13.

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone +55 28 99967-7701 ou pelo Instagram @casaverso.oficial.