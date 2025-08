Loja de doces está contratando em Cachoeiro; saiba como se candidatar

A marca, reconhecida nacionalmente pelos doces e balas coloridas, reforça a importância de profissionais comprometidos e com perfil proativo para integrar sua equipe.

A seleção é voltada para pessoas que desejam atuar no atendimento ao público e no suporte às rotinas de loja. Para participar, os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected] .

A unidade da Fini em Cachoeiro de Itapemirim está com oportunidade aberta para o cargo de atendente de loja. A empresa busca profissionais com boa comunicação, organização, responsabilidade e disponibilidade de horário.

