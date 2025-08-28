Lula diz que Zema mente, é 'falso humilde' e deveria 'comer abacaxi com casca'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta quinta-feira (28), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que pode ser seu adversário na disputa de 2026. O petista chamou o rival de “falso humilde”, afirmou que ele mente e ironizou uma aparição de Zema nas rede sociais, em fevereiro, comendo banana com casca para criticar o preço dos alimentos.

As declarações de Lula foram dadas em entrevista à edição mineira do Balanço Geral MG da TV Record, ao ser questionado sobre a ausência de Zema em viagens presidenciais a Minas Gerais. O governador lançou no último dia 16 sua pré-candidatura a presidente da República.

“Eu não faço distinção a nenhum governador. Nem o de Santa Catarina, que me ataca todo dia, nem ao Zema, que mente. O Zema é o falso humilde. Quem quiser conhecer o Zema assista ao Roda Viva. Porque, quando ele aparece nas redes dele comendo uma banana com casca, ele poderia ter sido mais radical, comer um abacaxi com casca. Ou comer uma jaca com casca. Seria muito melhor para ele mostrar a bobagem que ele tentou passar para o povo”, disse Lula.

O presidente também afirmou que o governador “tenta vender uma humildade que ele não tem”, “criar um tipo de comportamento que não condiz com a necessidade de um governo de Minas Gerais” e “descaracterizar a honradez do povo mineiro”.

Críticas

Na conversa, Lula defendeu o ex-governador mineiro Fernando Pimentel (PT), que perdeu a eleição para Zema em 2018 e é um dos principais alvos do atual chefe do Executivo mineiro, em razão de ter atrasado salários do funcionalismo quando comandava o Estado.

“Quase oito anos falando mal do Pimentel. Oito anos. Sem explicar a verdade. Porque a verdade nua e crua é que o Pimentel, durante 4 anos de mandato, teve que pagar dívida com o governo federal e ele, durante oito anos, não pagou nenhuma dívida”, criticou.

O petista se refere ao fato de que, por meio de uma liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) obtida por Pimentel no último ano de governo, Zema deixou de pagar as parcelas da dívida do Estado com a União, que ultrapassa hoje R$ 170 bilhões. Zema ficou seis anos sem pagar as parcelas em razão da prorrogação da liminar obtida por Pimentel. Desde o final de 2024, porém, o Estado já voltou a efetuar os pagamentos.

No Roda Viva, citado por Lula, Zema defendeu a anistia a Jair Bolsonaro e afirmou não ter havido tentativa de golpe em 8 de Janeiro. “Eu interpreto tudo isso como manifestação, baderna e insatisfação”, disse o governador, afirmando que é preciso “pacificar o Brasil”.

Na ocasião, ele também foi questionado sobre declarações recentes em que defende que pessoas em situação de rua sejam tratadas de forma similar a carros estacionados em locais proibidos – os veículos são guinchados. Ele disse que é preciso achar uma solução, pois a maioria dessas pessoas não aceitam ir voluntariamente para comunidades terapêuticas.

“Eu falei que carro não fica estacionado em local proibido. Eu falei que nós precisamos encontrar uma solução para as pessoas. Pessoas não se guincham. Nós precisamos ter uma solução central para esse problema e o governo federal fechou os olhos. Nós estamos criando verdadeiros chiqueiros humanos nas grandes cidades do Brasil por omissão do setor público que fica só nessa guerrinha de perseguir o adversário”, declarou.

Cemig não será privatizada, diz petista

Na entrevista à Record, o presidente também destacou o papel do senador Rodrigo Pacheco (PSD) na negociação do Propag, acordo para pagamento de dívidas com a União e citou a possibilidade de que a empresa de energia mineira Cemig seja usada para amortizar os valores devidos.

“Ele pode pagar essa dívida em patrimônio e a gente vai aceitar se as empresas forem rentáveis. A gente não vai aceitar massa falida. E também não vou pegar empresa: ‘Ah, vamos pagar com a Cemig, mas o presidente tem que privatizá-la. Não vou privatizar a Cemig. Eu não esqueço Itamar Franco colocando a polícia dele para enfrentar o Fernando Henrique para não privatizar a Cemig”, disse.

“Se a gente ficar com a Cemig ela não será privatizada. Ela será moralizada publicamente e continuará sendo a grande empresa que ela sempre foi para o estado de Minas Gerais”, disse Lula.