Maior arena coberta do Espírito Santo é inaugurada em Alegre

A cidade de Alegre se prepara para um marco histórico, nesta sexta-feira (29), às 20h, com a entrega oficial da cobertura da Arena Escada “Clecir Barbosa da Silveira”, localizada no Parque de Exposições de Alegre, o Geraldo Santos. O espaço, que recebeu investimento de aproximadamente R$ 8,2 milhões, será inaugurado em cerimônia aberta ao público, com a presença de autoridades, representantes da comunidade e convidados.

A Arena da Exposição conta com 5.765,65 m² e é considerada a maior arena coberta do Espírito Santo. A estrutura promete ampliar a realização de eventos culturais, agropecuários e esportivos, além de oferecer mais conforto e segurança para os frequentadores.

A obra torna o Parque de Exposições de Alegre mais que um centro de lazer e ponto de encontro tradicional das famílias, mas também como um espaço para potencializar a economia local.

O prefeito Nirrô Emerick (Progressistas) destacou o esforço da administração municipal para a entrega do novo equipamento. “Essa arena representa um avanço para o município e para nossas tradições. Quero agradecer aos servidores das secretarias de Obras e de Desenvolvimento Rural, que trabalharam intensamente nas últimas semanas para entregar o espaço em perfeitas condições”, afirmou.

O recurso destinado para as obras do Parque de Exposições são originários de emenda parlamentar do deputado federal Evair de Melo (Progressistas).

Confira o comunicado oficial