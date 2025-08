Maníaco do Parque surpreende ao revelar o que fará ao sair da prisão

O “Maníaco do Parque” surpreendeu ao revelar o que pretende fazer quando sair da prisão, daqui há três anos. A justiça brasileira condenou Francisco de Assis Pereira há 300 anos de prisão por assassinar sete mulheres. Porém, a legislação do país tem como pena máxima 30 anos.

Atualmente, o Maníaco do Parque está detido em uma penitenciária em São Paulo, onde divide cela com outros indivíduos que cometeram crimes sexuais.

Além de aumento do peso, Pereira também apresenta mudanças no rosto, uma vez que perdeu alguns dentes por causa de uma amelogênese imperfeita, alteração genética hereditária que afeta o desenvolvimento do esmalte dentário.

Mas afinal, o que o “Maníaco do Parque” pretende fazer quando sair da prisão daqui há três anos. De acordo com o portal R7, o detento planeja mudar de identidade para evitar ser reconhecido.