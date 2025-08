Morador de rua morre atropelado por caminhão em Marechal Floriano

Um homem morreu após ser atropelado por um ônibus no último sábado (2), na BR-262, em Marechal Floriano. De acordo com testemunhas, a vítima, de 43 anos, vivia em situação de rua. No momento do acidente, estava escuro e ele seguia no meio da pista.

O motorista do ônibus parou o veículo para prestar socorro à vítima; no entanto, ela não resistiu. A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos para o trabalho da Perícia Científica, mas foi liberada cerca de duas horas depois.