Morte de Donald Trump: veja o que se sabe até agora

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ser alvo de rumores neste sábado (30), quando publicações em redes sociais passaram a especular sobre sua morte. As suspeitas ganharam repercussão depois que eventos programados em sua agenda no site da Casa Branca foram cancelados de forma repentina.

A falta de esclarecimentos oficiais alimentou as especulações, mas, até agora, não há qualquer confirmação sobre a morte do republicano. O que se sabe é que Trump foi diagnosticado recentemente com insuficiência venosa crônica (IVC), condição que compromete a circulação sanguínea e exige acompanhamento médico.

Enquanto a Casa Branca mantém silêncio, a circulação de boatos aumenta e provoca incertezas entre apoiadores e opositores. A ausência de informações concretas reforça o cenário de desinformação, já que rumores relacionados à saúde de líderes políticos costumam ganhar grande alcance no ambiente digital.

Aos 78 anos, Donald Trump segue sendo um dos personagens mais influentes da política norte-americana. Por isso, qualquer informação — confirmada ou não — sobre seu estado de saúde desperta atenção internacional.