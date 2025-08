Motorista bêbado capota carro e ofende agentes da Guarda em Kennedy

Um motorista foi preso após ser flagrado dirigindo bêbado e desacatando autoridades no último domingo (3), em Presidente Kennedy. Segundo consta no boletim de ocorrência da Guarda Municipal, o homem andava pela pista aparentemente desorientado quando foi encontrado.

Assim que se aproximaram, os agentes perceberam o forte cheiro de álcool e solicitaram que ele se sentasse; no entanto, o homem começou a ofender os oficiais. Metros à frente, o veículo que ele dirigia foi encontrado no meio da vegetação após capotar. Dentro do carro estavam a esposa do homem e duas crianças, de 12 e 4 anos. Também foram encontradas várias latas de cerveja.

Os passageiros não apresentavam ferimentos graves, contudo, precisaram ser levados ao Hospital Tancredo Neves. O motorista precisou ser contido com o uso de algemas e levado para a Delegacia de Itapemirim.