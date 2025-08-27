Pai é preso após enviar vídeo íntimo para filha de 16 anos; veja fotos

Um advogado, de 34 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, acusado de estupro de vulnerável em Pernambuco. O homem teria enviado vídeos com conteúdos íntimos para a própria filha de 16 anos em Inajá, Sertão do Estado, no dia 16 de agosto.

Segundo as investigações, crime se enquadra no artigo 218-B, § 2º, inciso I, do Código Penal, com amparo na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). A denúncia foi feita pela tia da adolescente, que procurou as autoridades assim que teve conhecimento do fato.

A vítima contou que voltou a falar com o pai depois de algum tempo sem contato. Após isso, ela passou a receber mensagens com teor inapropriado por meio de aplicativo de mensagens. Além disso, o acusado também teria enviado um vídeo íntimo. Após receber as mensagens, a adolescente bloqueou o número do suspeito.

Por nota, a Polícia Civil informou que a 165ª Delegacia de Inajá está investigando o caso. “Na delegacia, ele foi autuado em flagrante delito e, após a aplicação das medidas administrativas, foi encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.”

A vítima está sob acompanhamento da rede de proteção social, incluindo o Conselho Tutelar.