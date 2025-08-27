Pai é preso após enviar vídeo íntimo para filha de 16 anos; veja fotos
A denúncia foi feita pela tia da adolescente, que procurou as autoridades assim que teve conhecimento do fato.
Um advogado, de 34 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, acusado de estupro de vulnerável em Pernambuco. O homem teria enviado vídeos com conteúdos íntimos para a própria filha de 16 anos em Inajá, Sertão do Estado, no dia 16 de agosto.
Segundo as investigações, crime se enquadra no artigo 218-B, § 2º, inciso I, do Código Penal, com amparo na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). A denúncia foi feita pela tia da adolescente, que procurou as autoridades assim que teve conhecimento do fato.
A vítima contou que voltou a falar com o pai depois de algum tempo sem contato. Após isso, ela passou a receber mensagens com teor inapropriado por meio de aplicativo de mensagens. Além disso, o acusado também teria enviado um vídeo íntimo. Após receber as mensagens, a adolescente bloqueou o número do suspeito.
Por nota, a Polícia Civil informou que a 165ª Delegacia de Inajá está investigando o caso. “Na delegacia, ele foi autuado em flagrante delito e, após a aplicação das medidas administrativas, foi encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.”
A vítima está sob acompanhamento da rede de proteção social, incluindo o Conselho Tutelar.
