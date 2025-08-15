Segurança

PC prende mulher condenada por matar e ocultar corpo do marido

A mulher, junto com dois comparsas, teria executado a vítima, com quem mantinha relacionamento há mais de 12 anos.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgação/PCES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério, em ação integrada com a Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA), prendeu, nessa quinta-feira (14), uma mulher de 58 anos, condenada por matar a pauladas e ocultar o corpo do companheiro, Aldeni Alves de Carvalho. O crime ocorreu em 2002, no bairro Vale do Grande Rio, em Petrolina, Pernambuco.

A captura ocorreu em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo Juízo da 9ª Vara de Execução de Vitória, após levantamento de informações de inteligência apontar que a procurada estava escondida na cidade de Itabela, na Bahia. Restavam apenas três meses para o mandado expirar.

De acordo com o titular da DP de Vila Valério, delegado Erick Lopes Esteves, após o crime, a condenada foi para o Espírito Santo, onde iniciou o cumprimento da pena. Quando passou para o regime aberto, mudou-se para a Bahia. “Desde 2013, o Juízo da execução penal não tinha informações sobre seu paradeiro, mesmo restando cinco anos de pena a cumprir”, explicou.

O crime ocorreu no dia 27 de novembro de 2002, por volta das 21 horas, no bairro Vale do Grande Rio, em Petrolina, Pernambuco. A mulher, junto com dois comparsas, teria executado a vítima, com quem mantinha relacionamento há mais de 12 anos.

Os agressores utilizaram um pedaço de madeira para agredir a vítima, principalmente na cabeça, causando morte por traumatismo cranioencefálico. Após o crime, ocultaram o corpo em uma cova rasa em um matagal.

