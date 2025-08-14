Cidades

Piúma entrega Casa do Cidadão "Prefeito Elias Feres"

Estrutura moderna reúne serviços municipais em um só lugar e homenageia liderança que marcou a história da cidade

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Piúma inaugurou, nesta segunda-feira (11), a Casa do Cidadão “Prefeito Elias Feres”, espaço moderno que concentra, em um só local, diversos serviços de atendimento à população. Localizada na Avenida Isaias Scherrer, a nova estrutura foi planejada para oferecer mais conforto, acessibilidade e agilidade no acesso aos serviços municipais.

Entre os atendimentos disponíveis estão: Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal, Procon, Cadastro Único (CadÚnico), transporte da saúde, fiscalização, emissão de Carteira de Identidade, Farmácia Básica e o Balcão de Oportunidades, entre outros.

O grande destaque é o Escritório do Pescador, que funcionará como um canal direto com os pescadores da cidade, oferecendo serviços em parceria com a Superintendência da Pesca do Governo Federal, fortalecendo o setor pesqueiro e garantindo mais agilidade no atendimento às demandas da categoria.

O nome do espaço é uma homenagem ao ex-prefeito Elias Feres, reconhecido por sua dedicação ao desenvolvimento de Piúma e ao bem-estar da comunidade.

Durante a solenidade, o prefeito Paulo Cola destacou a importância do novo equipamento público “A Casa do Cidadão é mais do que um prédio moderno. É um símbolo do nosso compromisso em aproximar os serviços da população, garantindo que cada cidadão seja atendido com dignidade, respeito e eficiência. E fazer isso homenageando uma liderança como Elias Feres torna este momento ainda mais especial”afirmou.

A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, familiares do homenageado e moradores, que conheceram de perto as instalações e os serviços que passarão a ser oferecidos no local.

