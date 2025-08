Pluto TV anuncia novidades para agosto com novos canais e especiais

Agosto começou com novidades no catálogo da Pluto TV, plataforma gratuita de streaming com conteúdo sob demanda e canais ao vivo. A empresa revelou os destaques que entrarão na programação ao longo do mês, incluindo novos canais temáticos e atrações especiais voltadas ao Dia dos Pais.

Novos canais chegam à Pluto TV neste mês

A Pluto TV vai ampliar sua grade com canais inéditos, reforçando sua estratégia de oferecer programação diversificada e acessível. Entre os destaques estão canais voltados para filmes, séries clássicas, animações e conteúdos especiais. A empresa ainda não divulgou a lista completa, mas adiantou que o foco está em ampliar a experiência do usuário com mais opções gratuitas.

Conteúdo especial para o Dia dos Pais

Pensando no Dia dos Pais, comemorado no segundo domingo de agosto, a Pluto TV preparou uma seleção de conteúdos voltados para a data. A programação inclui filmes temáticos, episódios de séries familiares e maratonas com personagens paternos icônicos da TV.

Streaming gratuito e acessível

Diferente de outras plataformas, a Pluto TV oferece acesso gratuito ao conteúdo, sem necessidade de assinatura. O serviço é mantido por meio de publicidade e tem se popularizado por sua programação ao vivo, semelhante à da televisão tradicional, além de um extenso acervo sob demanda.

Programação ao vivo continua crescendo

O destaque da Pluto TV continua sendo os canais ao vivo, organizados por categorias como cinema, notícias, reality shows, música, infantil e humor. Essa estrutura atrai usuários que preferem zapear entre canais, como na TV por assinatura, mas com custo zero.

Filmes e séries que devem entrar em destaque

A plataforma promete estrear em agosto títulos de ação, comédia e drama, além de séries nostálgicas que fizeram sucesso nos anos 80, 90 e 2000. A expectativa é de que parte dessas novidades componha a programação especial do Dia dos Pais.

Estratégia da Pluto TV no Brasil

A expansão da Pluto TV no Brasil reflete a aposta da Paramount, empresa responsável pela plataforma, no crescimento do streaming gratuito com anúncios (modelo AVOD). O país é um dos mercados prioritários da marca na América Latina.

Facilidade de acesso em diferentes dispositivos

A Pluto TV está disponível em smart TVs, celulares, navegadores e dispositivos como Chromecast e Fire TV. A versatilidade de acesso contribui para o aumento da audiência, especialmente em datas comemorativas como o Dia dos Pais.

Mais conteúdos a caminho em agosto

A Pluto TV promete divulgar outras estreias nas próximas semanas, mantendo o público informado por meio de suas redes sociais e site oficial. O mês de agosto será marcado por diversão gratuita e novidades no catálogo.

Onde assistir à Pluto TV

Para acessar a Pluto TV, basta entrar no site pluto.tv ou baixar o aplicativo oficial disponível para Android e iOS. O serviço não exige cadastro, login ou pagamento.