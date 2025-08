PM prende três pessoas por tráfico de drogas em Apiacá

Três pessoas foram presas, pela Polícia Militar, na última terça-feira (5), no Morro do Chico Jorge, em Apiacá. De acordo com a corporação, a prisão ocorreu após denúncias anônimas de que os indivíduos teriam envolvimento com o tráfico de drogas.

Ainda segundo a Polícia Militar, equipes da Força Tática da 15ª Companhia Independente intensificaram o patrulhamento na área e localizaram os suspeitos. Durante a abordagem, os policiais apreenderam 87 buchas de maconha, 127 pinos de cocaína, cinco celulares e R$ 230 em dinheiro.

Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso seguirá sob investigação.