Segurança

Polícia Militar apreende grande quantidade de droga no bairro Bela Vista em Cachoeiro

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia Regional do município. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgação PMES

Policiais militares apreenderam drogas durante patrulhamento realizado na última quarta-feira (20) no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação ocorreu em um ponto conhecido como “Fazendinha”, local já marcado pelo tráfico de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes cercaram a área após avistarem dois suspeitos. No entanto, os indivíduos conseguiram fugir antes da abordagem. Durante as buscas, os militares localizaram 60 pedras de crack, uma bucha de maconha e 154 papelotes de cocaína.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimPolícia MilitarSegurança

