Polícia Militar apreende grande quantidade de droga no bairro Bela Vista em Cachoeiro

Policiais militares apreenderam drogas durante patrulhamento realizado na última quarta-feira (20) no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação ocorreu em um ponto conhecido como “Fazendinha”, local já marcado pelo tráfico de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes cercaram a área após avistarem dois suspeitos. No entanto, os indivíduos conseguiram fugir antes da abordagem. Durante as buscas, os militares localizaram 60 pedras de crack, uma bucha de maconha e 154 papelotes de cocaína.

Leia também: A ausência que ecoa na política capixaba: 11 anos sem Glauber Coelho

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia Regional do município. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.