Qual filme vai representar o Brasil no Oscar 2026? Veja lista com os habilitados
No dia 8 de setembro de 2025, a Comissão de Seleção anunciará os seis títulos pré-selecionados.
A Academia Brasileira de Cinema divulgou nesta quinta-feira, 14, a lista com os 16 filmes habilitados a concorrer a uma indicação na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar de 2026. A escolha será feita em duas etapas.
No dia 8 de setembro de 2025, a Comissão de Seleção anunciará os seis títulos pré-selecionados. Em 15 de setembro, será revelado o filme que representará o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar.
Leia também: Quem ganhou o Oscar 2025? Confira a lista dos vencedores
Neste ano, a produção brasileira Ainda Estou Aqui conquistou o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar. Apesar de o País já ter disputado a categoria e outras estatuetas, esta foi a primeira vez que o Brasil levou o troféu para casa.
Os títulos habilitados a concorrer ao Oscar 2026 são:
. A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert
. A Praia do Fim do Mundo, de Petrus Cariry
. Baby, de Marcelo Caetano
. Homem com H, de Esmir Filho
. Kasa Branca, de Luciano Vidigal
. Malu, de Pedro Freire
. Manas, de Marianna Brennand
. Milton Bituca Nascimento, de Flavia Moraes
. O Agente Secreto, de Kleber de Mendonça Filho
. O Filho de Mil Homens, de Daniel Rezende
. O Último Azul, de Gabriel Mascaro
. Oeste Outra Vez, de Erico Rassi
. Os Enforcados, de Fernando Coimbra
. Retrato de um Certo Oriente, de Marcelo Gomes
. Um Lobo entre os Cisnes, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki
. Vitória, de Andrucha Waddington
Estadão Conteúdo
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui