Recicla Folia transforma fantasias do Carnaval de Vitória em renda e sustentabilidade

O brilho do Carnaval de Vitória não se apaga na Quarta-feira de Cinzas. Graças ao trabalho do Recicla Folia, fantasias e adereços usados nas escolas de samba ganham novos destinos, movimentando a economia criativa, fortalecendo comunidades e evitando que toneladas de resíduos sejam descartadas de forma incorreta.

Criado em 2009, o projeto nasceu durante um curso de gestão cultural, quando moradores notaram a grande quantidade de fantasias abandonadas em terrenos baldios e até na Baía de Vitória. Desde então, a iniciativa já recolheu milhares de peças, envolvendo hoje cerca de 20 voluntários diretamente e beneficiando mais de 100 artesãos em todo o Espírito Santo.

Segundo a coordenadora da coleta, Aparecida Maria Mosquém, cada edição do Carnaval rende entre 8 e 10 toneladas de materiais, que passam por triagem e são destinados a diferentes usos. Primeiro, blocos de rua do interior recebem parte das fantasias, mantendo viva a folia em outros municípios. Depois, o material é reaproveitado em oficinas de artesanato, escolas, Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e associações de economia solidária.

Entre os produtos criados a partir das peças estão bonecas, almofadas, adereços de cabelo, máscaras e objetos decorativos. O trabalho, além de evitar impactos ambientais, gera renda para artesãos e promove oficinas que incentivam jovens e mulheres em comunidades a desenvolverem novas habilidades.

O Recicla Folia também mantém parcerias com escolas de samba, grupos culturais e instituições sociais, ampliando o conceito de economia circular dentro da festa mais popular do Brasil. “Nós nos tornamos foliões ecológicos, porque além de celebrar a cultura, mostramos que o Carnaval pode ser sustentável e solidário”, destaca Mosquém.

Para ela, a missão vai além da coleta: trata-se de promover inclusão social, educação ambiental e oportunidades criativas. “Nos motiva ver fantasias que poderiam parar em lixões se transformarem em arte, alegria e renda para tantas pessoas”, conclui.

O lema da associação resume a proposta: “Caia na folia e doe sua fantasia. Seja um folião ecológico.”

Assuntos do episódio:

00:00 – Abertura do podcast Sustentabilidade Brasil

00:13 – Apresentação de Aparecida Maria Mosquém, do Recicla Folia

01:00 – Como surgiu o projeto Recicla Folia em 2009

02:03 – Quantidade de fantasias coletadas: até 10 toneladas por ano

02:40 – Primeira destinação: blocos de carnaval do interior do ES

03:52 – Triagem e reaproveitamento durante todo o ano

04:28 – Artesanato produzido com fantasias e adereços

05:51 – Destinação em escolas, Caps e associações de economia solidária

07:20 – Parceria com blocos, escolas e comunidades

09:20 – O crescimento e profissionalização do Carnaval de Vitória

11:00 – Economia circular no samba e parcerias com escolas

12:10 – Fantasias transformadas em moda sustentável e instrumentos ecológicos

13:20 – Impactos sociais e emocionais das oficinas

15:19 – Relatos de transformação pessoal através do artesanato

16:44 – Chamado à participação: “Caia na folia e doe sua fantasia”

18:00 – Encerramento e convite para o carnaval sustentável de 2026