Reels com senha: veja como funciona a nova ferramenta do Instagram

O Instagram está com um novo recurso: os Reels com senha. A ferramenta já estava em fase de testes desde abril e agora está disponível para todos os usuários.

Na prática, o funcionamento é simples: ao se deparar com um Reel protegido, o espectador encontra uma mensagem de aviso e um espaço para inserir a senha. Só depois de digitar o código correto o vídeo é desbloqueado.

Essa inovação abre possibilidades para influenciadores digitais e marcas, que a partir de agora podem lançar materiais exclusivos.