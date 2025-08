Saque aniversário FGTS: veja o calendário

A Caixa Econômica Federal inicia nesta sexta-feira (1º) o pagamento do saque aniversário FGTS para trabalhadores nascidos em agosto. Os aniversariantes de junho e julho que ainda não realizaram o resgate também continuam aptos a sacar. A medida permite acesso parcial ao saldo do Fundo de Garantia, de acordo com o mês de nascimento.

O que é o saque aniversário FGTS?

O saque aniversário FGTS é uma modalidade opcional que permite ao trabalhador retirar parte do saldo do FGTS anualmente, no mês do seu aniversário. Para isso, é necessário aderir ao modelo por meio do aplicativo FGTS ou em uma agência da Caixa. Sem essa adesão, o trabalhador permanece no sistema tradicional de saque-rescisão.

Diferença entre saque aniversário e saque-rescisão

No saque aniversário FGTS, o trabalhador não pode sacar o valor total da conta em caso de demissão sem justa causa — apenas a multa de 40% é liberada. Já na modalidade padrão (saque-rescisão), é possível retirar todo o saldo disponível, incluindo a multa rescisória, quando houver desligamento involuntário.

Como aderir ao saque aniversário do FGTS

Para aderir ao saque aniversário FGTS, o cidadão pode utilizar o aplicativo FGTS, o site da Caixa ou comparecer a uma agência. Contudo, a escolha pode a qualquer momento, mas só tem efeito no ano seguinte, caso o trabalhador deseje voltar ao saque-rescisão. A decisão deve ser com base em planejamento financeiro.

Calendário e prazos para o saque

Entretanto, o valor do saque aniversário FGTS pode resgatar até o último dia útil do segundo mês subsequente ao do aniversário. Portanto, quem nasceu em junho, julho ou agosto ainda está dentro do prazo. É importante acompanhar o calendário oficial da Caixa e não perder o período de saque para garantir o benefício.