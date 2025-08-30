Temperaturas caem novamente em Cachoeiro; veja a previsão completa

A previsão do tempo para este sábado (30) em Cachoeiro de Itapemirim é de instabilidade climática durate o dia e à noite.

As temperaturas permanecem amenas, variando entre 18°C e 22°C. A madrugada e a manhã devem ser chuvosas, enquanto a tarde terá pancadas isoladas. Já à noite, a chuva retorna com maior intensidade.

A umidade relativa do ar deve variar entre 74% e 94%, reforçando a sensação de tempo úmido. O volume de chuva previsto é de 3 milímetros.