Cidades

Temperaturas caem novamente em Cachoeiro; veja a previsão completa

O volume de chuva previsto é de 3 milímetros.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Ilustrativa/Pexels

A previsão do tempo para este sábado (30) em Cachoeiro de Itapemirim é de instabilidade climática durate o dia e à noite.

As temperaturas permanecem amenas, variando entre 18°C e 22°C. A madrugada e a manhã devem ser chuvosas, enquanto a tarde terá pancadas isoladas. Já à noite, a chuva retorna com maior intensidade.

A umidade relativa do ar deve variar entre 74% e 94%, reforçando a sensação de tempo úmido. O volume de chuva previsto é de 3 milímetros.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimPrevisão do tempo

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por