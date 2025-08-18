Trabalhadores rurais têm pertences furtados de veículo durante colheita em Irupi

Trabalhadores rurais tiveram pertences furtados de dentro de um carro no último sábado (16), em Córrego dos Coelhos, zona rural de Irupi, enquanto realizavam a colheita de café.

Segundo as vítimas, o veículo foi deixado no carreador de café por volta das 7h. Ao retornarem por volta das 10h, perceberam que cartões bancários, documentos pessoais, CPF, RG e talão de cheques.

Uma das vítimas contou que o celular furtado continha aplicativos de banco. O caso foi registrado no 1º Pelotão da 1ª Companhia do 14º BPM e segue sob investigação.