Trabalhadores rurais têm pertences furtados de veículo durante colheita em Irupi

O caso foi registrado no 1º Pelotão da 1ª Companhia do 14º BPM e segue sob investigação.

Trabalhadores rurais tiveram pertences furtados de dentro de um carro no último sábado (16), em Córrego dos Coelhos, zona rural de Irupi, enquanto realizavam a colheita de café.

Segundo as vítimas, o veículo foi deixado no carreador de café por volta das 7h. Ao retornarem por volta das 10h, perceberam que cartões bancários, documentos pessoais, CPF, RG e talão de cheques.

Uma das vítimas contou que o celular furtado continha aplicativos de banco. O caso foi registrado no 1º Pelotão da 1ª Companhia do 14º BPM e segue sob investigação.

