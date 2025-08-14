Internacional

Trump defende Bolsonaro e diz que Brasil é um dos 'piores parceiros comerciais'

Durante coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump disse conhecer Bolsonaro e afirmou que o ex-presidente brasileiro é "um homem honesto"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar que o Brasil tem sido “horrível” nas relações comerciais com os americanos. O republicano também repetiu que o País lida de “péssima maneira com a política quando eles prendem um ex-presidente”, em referência à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. “É uma execução política o que o Brasil tenta fazer com Bolsonaro”, acrescentou.

Durante coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump disse conhecer Bolsonaro e afirmou que o ex-presidente brasileiro é “um homem honesto”.

Sobre a relação comercial com o Brasil, o presidente americano afirmou que o País aplica tarifas “tremendas” sobre os EUA, e que é “um dos nossos piores parceiros comerciais”. Quando questionado se ele está preocupado com a aproximação do Brasil e do México com a China, Trump foi enfático: “não estou. Eles não estão muito bem. Estamos melhores do que eles.”

