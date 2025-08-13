Uniaves oferece vagas com ajuda de custo para moradia em Castelo e Conduru

A Uniaves está com oportunidades de emprego abertas para início imediato e anunciou novo salário após o período de experiência. A empresa também oferece ajuda de custo para moradia em Castelo e Conduru, além de transporte gratuito para candidatos de diversas cidades da região.

O plantão de entrevistas será realizado nesta quinta-feira (14), às 7h, na sede da Uniaves, localizada na Rua Felinto Elysio Martins, nº 1.000, bairro Araçuí, em Castelo.

As vagas disponíveis são para auxiliar industrial, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, mecânico II (São Roque) e servente.

Interessados podem utilizar o transporte da empresa para comparecer ao processo seletivo ou agendar entrevista para vagas operacionais pelo WhatsApp (31) 99663-9957.

Transporte disponível para candidatos de: Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Itaoca Pedra, São José do Calçado, Guaçuí, Marataízes, Itapemirim, Atílio Vivácqua, Alegre, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui e Rio Novo do Sul.

Entre os benefícios oferecidos estão plano de saúde, odontologia, seguro de vida, gratificação por tempo de serviço, kit mensal de produtos Pif Paf, refeição no local, desconto em supermercado conveniado e folga no aniversário.