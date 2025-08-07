Oportunidades

Uniaves realiza seleção para Auxiliar Industrial em Cachoeiro nesta sexta

A seleção será realizada durante a FENACI – Feira de Negócios e Agroturismo, no Parque de Exposições do município, a partir das 9h da manhã.

Foto: Divulgação

A empresa Uniaves, do grupo Pif Paf Alimentos, estará em Cachoeiro de Itapemirim nesta sexta-feira (08) para realizar um processo seletivo com vagas imediatas para o cargo de Auxiliar Industrial.

A oportunidade é destinada a candidatos que buscam estabilidade e benefícios atrativos. Entre eles, estão:

  • Ajuda de custo para moradia em Castelo ou Conduru;
  • Desconto em compras de produtos Pif Paf;
  • Kit mensal de produtos;
  • Refeitório com ticket alimentação;
  • Plano de saúde, odontológico e seguro de vida;
  • Transporte e auxílio academia;
  • Folga aniversário;
  • Gratificação por tempo de serviço;
  • Remuneração variável e convênio com supermercados;
  • Participação em cooperativa de crédito com taxas reduzidas.

A Uniaves reforça seu compromisso com a diversidade e inclusão, valorizando profissionais de diferentes etnias, religiões, gêneros e orientações sexuais.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (31) 99663-9957.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

