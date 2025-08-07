Uniaves realiza seleção para Auxiliar Industrial em Cachoeiro nesta sexta
A seleção será realizada durante a FENACI – Feira de Negócios e Agroturismo, no Parque de Exposições do município, a partir das 9h da manhã.
A empresa Uniaves, do grupo Pif Paf Alimentos, estará em Cachoeiro de Itapemirim nesta sexta-feira (08) para realizar um processo seletivo com vagas imediatas para o cargo de Auxiliar Industrial.
A oportunidade é destinada a candidatos que buscam estabilidade e benefícios atrativos. Entre eles, estão:
- Ajuda de custo para moradia em Castelo ou Conduru;
- Desconto em compras de produtos Pif Paf;
- Kit mensal de produtos;
- Refeitório com ticket alimentação;
- Plano de saúde, odontológico e seguro de vida;
- Transporte e auxílio academia;
- Folga aniversário;
- Gratificação por tempo de serviço;
- Remuneração variável e convênio com supermercados;
- Participação em cooperativa de crédito com taxas reduzidas.
A Uniaves reforça seu compromisso com a diversidade e inclusão, valorizando profissionais de diferentes etnias, religiões, gêneros e orientações sexuais.
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (31) 99663-9957.
