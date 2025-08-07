Uniaves realiza seleção para Auxiliar Industrial em Cachoeiro nesta sexta

A empresa Uniaves, do grupo Pif Paf Alimentos, estará em Cachoeiro de Itapemirim nesta sexta-feira (08) para realizar um processo seletivo com vagas imediatas para o cargo de Auxiliar Industrial.

A seleção será realizada durante a FENACI – Feira de Negócios e Agroturismo, no Parque de Exposições do município, a partir das 9h da manhã.

A oportunidade é destinada a candidatos que buscam estabilidade e benefícios atrativos. Entre eles, estão:

Ajuda de custo para moradia em Castelo ou Conduru;

Desconto em compras de produtos Pif Paf;

Kit mensal de produtos;

Refeitório com ticket alimentação;

Plano de saúde, odontológico e seguro de vida;

Transporte e auxílio academia;

Folga aniversário;

Gratificação por tempo de serviço;

Remuneração variável e convênio com supermercados;

Participação em cooperativa de crédito com taxas reduzidas.

A Uniaves reforça seu compromisso com a diversidade e inclusão, valorizando profissionais de diferentes etnias, religiões, gêneros e orientações sexuais.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (31) 99663-9957.