Internacional

Van fica presa em cancela e é destruída por trem; veja vídeo

As imagens mostram o momento em que o veículo atravessa a linha férrea, mas para em frente a uma cancela.

Flavio Cirilo Flavio Cirilo

Foto: Reprodução | Rede social

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma van foi destruída por um trem, nesta quarta-feira (6), na Palônia.

As imagens mostram o momento em que o veículo atravessa a linha férrea, mas para em frente a uma cancela. Em seguida, ele ainda tenta manobrar para sair do local. Não se sabe qual era a sua intenção, mas o condutor não obteve sucesso.

Leia também: VÍDEO | Enchente destrói vila e deixa mais de 50 desaparecidos

No momento em que manobrava, um trem, em alta velocidade, atingiu em cheio a parte traseira da van. Apesar do susto, autoridades locais afirmaram que o motorista saiu ileso.

Veja o vídeo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Flavio Cirilo
Flavio Cirilo

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

[email protected]

Assuntos:

Internacional

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por