Van fica presa em cancela e é destruída por trem; veja vídeo

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma van foi destruída por um trem, nesta quarta-feira (6), na Palônia.

As imagens mostram o momento em que o veículo atravessa a linha férrea, mas para em frente a uma cancela. Em seguida, ele ainda tenta manobrar para sair do local. Não se sabe qual era a sua intenção, mas o condutor não obteve sucesso.

No momento em que manobrava, um trem, em alta velocidade, atingiu em cheio a parte traseira da van. Apesar do susto, autoridades locais afirmaram que o motorista saiu ileso.

Veja o vídeo