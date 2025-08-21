Segurança

Veículo da Câmara Municipal de Guaçuí se envolve em acidente

Os veículos foram retirados por um guincho particular, e o trânsito foi normalizado após a liberação da via.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgaçãpo PMES

Várias pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo dois veículos, nesta quinta-feira (21), em Guaçuí.

De acordo com informações da Polícia Militar, um dos veículos envolvidos pertence à Câmara Municipal de Guaçuí; o outro é uma Saveiro.

Leia também: Afonso Cláudio: corpo é encontrado com sacola na cabeça

Segundo relato do motorista da Câmara, o outro condutor teria invadido a contramão e provocado a colisão frontal. Ele realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. Os ocupantes precisaram ser encaminhados ao pronto-socorro do município, com queixas de dores.

A passageira da Saveiro contou que dormia no momento da colisão e, por esse motivo, não sabia de detalhes. Já o condutor, de 26 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com fortes dores no peito e encaminhado ao hospital. Por esse motivo, não foi possível realizar o teste de alcoolemia.

Os veículos foram retirados por um guincho particular, e o trânsito foi normalizado após a liberação da via.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

AcidentesGuaçuíPolícia Militar

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por