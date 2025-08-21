Veículo da Câmara Municipal de Guaçuí se envolve em acidente

Várias pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo dois veículos, nesta quinta-feira (21), em Guaçuí.

De acordo com informações da Polícia Militar, um dos veículos envolvidos pertence à Câmara Municipal de Guaçuí; o outro é uma Saveiro.

Segundo relato do motorista da Câmara, o outro condutor teria invadido a contramão e provocado a colisão frontal. Ele realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. Os ocupantes precisaram ser encaminhados ao pronto-socorro do município, com queixas de dores.

A passageira da Saveiro contou que dormia no momento da colisão e, por esse motivo, não sabia de detalhes. Já o condutor, de 26 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com fortes dores no peito e encaminhado ao hospital. Por esse motivo, não foi possível realizar o teste de alcoolemia.

Os veículos foram retirados por um guincho particular, e o trânsito foi normalizado após a liberação da via.